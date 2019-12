In Lennik woedde vanmorgen een brand in een appartementsgebouw aan de Frans Devoghellaan. De brand was snel onder controle en er vielen geen gewonden. Door de brand was er wel heel wat verkeershinder in de buurt.

Brandweer opgeroepen voor brand in Lennik en in Merchtem

Rond half acht vanmorgen werden de hulpdiensten opgeroepen door bewoners van de tweede verdieping van een appartementsgebouw aan de Frans Devoghellaan. Ze hoorden het alarm van een rookdetector. Het bleek te branden in de keuken van een appartement een verdieping lager. De situatie was snel onder controle, maar de keuken liep wel zware schade op. Niemand raakte gewond. Het afsluiten van de Frans Devoghellaan tijdens de interventie zorgde voor heel wat verkeershinder in de buurt.

Ook in Merchtem woedde vanmorgen een brand. Dat weet Radio 2. In een woning aan de Wolvertemsesteenweg vatte een droogkast vuur. De bewoners probeerden het vuur aanvankelijk zelf te blussen, maar ademden daarbij nog wat rook in. Ze zijn voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer had het vuur uiteindelijk snel onder controle. De woning is een tijdje onbewoonbaar.

Foto: woning Frans Devoghellaan - Persinfo