Een opvallende reddingsactie vanochtend in Humbeek. De brandweer van Vilvoorde slaagde er in om een niet alledaagse drenkeling uit het kanaal te redden. Een jong reetje was in het kanaal gesukkeld.

Een voorbijganger verwittigde de brandweer van Vilvoorde. Toen die ter plaatse kwam, was het dier al zo verzwakt dat het niet meer op eigen krachten uit het water kon. En dus stak de brandweerman een handje toe en raakte de ree veilig en wel op het droge. In deze buurt van het kanaal zitten veel reeën. Die vertoeven meestal in het Bos van Aa maar zeker als het warm is, nemen de dieren graag een frisse duik in het kanaal.