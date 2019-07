Brandweer rijdt in colonne naar nieuwe kazerne

In Lennik hebben de brandweermannen vandaag definitef hun intrek genomen in de nieuwe kazerne aan de Ninoofsesteenweg. Dat gebeurde met een grote optocht van aan het oude onderkomen in het centrum van Lennik naar de nieuwe kazerne.

Rond halfvier vanmiddag was het zover. De voertuigen van de brandweerpost Lennik verlaten voor de allerlaatste keer hun vertrouwde stekje aan de Karel Keymolenstraat. 129 jaar was de brandweer hier gevestigd. Maar de kazerne heeft zijn beste tijd gehad en dus is het tijd voor een nieuw onderkomen.

Eerder deze week waren de meubels en het materiaal al verhuisd en vanmiddag was het de beurt aan de voertuigen Die reden opvallend trager dan normaal en in een kleurrijke colonne van aan het oude adres via het Masiusplein, de Kroonstraat, de Negenbunderstraat en de Edingesteenweg naar de nieuwe kazerne aan de Ninoofsesteenweg in deelgemeente Eizeringen.

Daarmee komt een eind aan 129 jaar brandweergeschiedenis in het centrum van Lennik. Afscheid nemen is nooit leuk maar voor de brandweermannen wordt werken in de nieuwe kazerne ongetwijfeld een stuk leuker en comfortabeler.