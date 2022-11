Brauzz. uit Londerzeel is provinciale 'Beloftevolle KMO van het Jaar'

UNIZO organiseert jaarlijks de wedstrijd ‘KMO van het Jaar’ om ondernemers en ondernemerschap in de kijker te zetten en te belonen. Een jury beoordeelde alle kandidaten op thema’s als marketing, innovatie, communicatie, personeelsbeleid en milieu. Brauzz. uit Londerzeel gaat naar huis met de titel Beloftevolle KMO van het Jaar van Vlaams-Brabant. Het bedrijf ontwikkelt duurzame schoonheidsproducten. “We zijn zeer vereerd om deze prijs in ontvangst te nemen, twee jaar nadat we provinciaal Starter van het Jaar werden. We zijn een jong en dynamisch team met een grote missie. Het is dan ook hartverwarmend om deze erkenning en steun te krijgen. Het toont dat we op de goede weg zijn om verandering te brengen in zeer vervuilende industrie”, aldus co-founder Lowie Vercraeye.

Met horecagroep Op’t Hof uit Liedekerke en reclamebureau Castaar uit Vollezele staan nog twee bedrijven uit onze regio op het podium van Beloftevolle KMO van het Jaar. Productiehuis Sylvester uit Haacht mag zich een jaar lang provinciaal KMO van het Jaar noemen. In de categorie stonden ook keuringsspecialist ACEG uit Grimbergen en de Zaventemse traiteur André Claessens op het podium. “Met verkiezing willen we zelfstandig ondernemen in de kijker zetten en de essentiële rol van kmo’s in ons land benadrukken. Ze zijn de draaischijf van onze economie en ze verdienen dan ook de nodige erkenning”, besluit Elke Tielemans van UNIZO Vlaams-Brabant.