Britse winkel in Rode bijna uitverkocht: "moeizame leveringen door Brexit"

De Brexit laat zich op allerlei fronten voelen. Bij de Britse winkel Stonemanor in Sint-Genesius-Rode is dat erg duidelijk. De winkel is zo goed als leeg gekocht, omdat de invoerregels de bevoorrading in de war sturen. De zaakvoerder van Stonemanor hoopt dat de leveringen volgende week weer op gang komen, want “deze situatie is onhoudbaar,” klinkt het.