Broeilab wil nog meer pop-ups in handelscentrum Vilvoorde

Broeilab start een tweede pop-up wedstrijd om de leegstand in het Vilvoordse handelscentrum tegen te gaan. In het eerste jaar werd met behulp van de vzw zes pop-up winkels opgestart. Ongeveer 15% van de handelszaken in Vilvoorde staat leeg.

De in 2018 opgerichte vzw Broeilab is door de stad Vilvoorde aangeduid als leegstandsbeheerder. Het team – dat intussen gestegen is van vier naar dertien vrijwilligers – lanceert een tweede pop-up wedstrijd. Starters kunnen hun concept nog indienen tot en met 15 april 2019 via het formulier op de website van Broeilab. Daarna worden de laureaten gekozen en kunnen zij, in een ideaal scenario, vóór de zomer hun intrek nemen in één van de bijkomende panden. Eigenaars die hun pand ter beschikking stellen, kunnen in aanmerking komen voor vrijstelling van de leegstandsheffing.

De stad Vilvoorde is blij met het vervolgverhaal. “Broeilab heeft op zeer korte tijd fantastische resultaten bereikt in het kernwinkelgebied. Ze slaagden er in om diverse eigenaars van beschikbare panden te overtuigen om mee te stappen in het verhaal en anderzijds lukte het hun om de nodige enthousiaste nieuwe ondernemers te vinden én hen te begeleiden bij het starten van een nieuwe zaak,” zegt schepen van Economie en Wijkcontracten Didier Cortois.