Broers Crabbe blikken vooruit op Kruikenburg Ternat-Oudenaarde

In de eerste divisie B van het volleybal doet promovendus Kruikenburg Ternat het schitterend. De club staat ongeslagen aan de leiding van het klassement. Morgen komt Oudenaarde - gedeeld tweede - over de vloer.

Opvallend, bij Kruikenburg Ternat spelen de broertjes Jente en Niel Crabbe sinds dit seizoen samen. Of beter, opnieuw samen, want in de jeugd stonden ze al bij Ternat en Zuun aan dezelfde kant van het net.

“Nu is dat toch specialer. We zijn wat ouder nu en we spelen nu alle twee in de basis. Dus dat is wel heel plezant. Het niveau op training ligt ook heel goed, wat dan resulteert in goede resultaten. De match van zaterdag wordt heel belangrijk, omdat dat één van de favorieten is voor de titel. Dus dat gaat een echte test zijn," zeggen de broers.

Dat Jente en Niel volleybal als hobby kozen, is geen toeval gezien ook hun ouders volleybal hebben gespeeld. Als broers samenspelen, heeft volgens de twee vooral voordelen, maar toch ook enkele nadelen.

"Jente heeft ook al hoger gespeeld, dus qua vertrouwen uitstralen of omgaan met stress, daar kan ik altijd wel wat van hem leren,” vertelt Niel. “We zien elkaar redelijk veel, dat maakt de band iets specialer. Maar omdat we elkaar zo goed kennen, kan de frustratie naar elkaar toe soms groter zijn dan bij andere ploegmaats,” besluit Jente.