Brouwerij Lindemans: dag truck, welkom schip!

De ‘modal shift’. Het is een modewoord maar steeds meer kiezen bedrijven voor zo’n verandering in vervoerswijze in een poging om het wegennet enigszins te ontlasten en bij te dragen tot verminderde files. Ook Brouwerij Lindemans uit Vlezenbeek kiest er nu, na een proefproiect van een jaar met de Haven van Brussel, voor om via binnenschepen, in plaats van vrachtwagens, haar bier naar de Antwerpse haven te brengen.

Van daaruit exporteert Lindemans jaarlijks zo'n 300 containers buiten Europa, vooral naar de VS en Azië, waar de lambiek-en fruitbieren van de Pajotse brouwerij bijzonder gegeerd zijn. Volgens Lindemans zal de overstap jaarlijks zo’n 600 vrachtwagens van de snelwegen houden.