Brouwerij Palm krijgt allereerste 'Lekker van bij ons'-label

Lokale voedingsproducten zijn voortaan te herkennen aan het label ‘Lekker van bij ons’. 31 partners uit de voedingssector ondersteunen het initiatief in een charter. Wie meewerkt en dus een soort ambassadeur is, krijgt het bijhorend label. Brouwerij Palm in Steenhuffel krijgt de eer om het allereerste label in ontvangst te nemen.

Het label maakt deel uit van het grotere project ‘voedsel verbindt boer en burger’ dat de korte keten en lokale producten moeten promoten. Het bijhorend charter en label hebben één doel: lokale voeding op de kaart zetten zoals nooit tevoren. “Het is de allereerste keer dat we werken rond een globale voedingsstrategie in Vlaanderen. We beseffen echt wel dat je de hele keten moet mee hebben”, zegt minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V). “Corona heeft het belang van lokale voeding echt helemaal in de kijker gezet. Op een bepaald moment waren de internationale ketens aan het stokken. Je voelde dat je je producten niet meer tot hier kreeg.”

Bij het charter hoort ook een label ‘Lekker van bij ons’. Daarmee toon je je ambassadeur van lokale voedingsproducten. Brouwerij Palm in Steenhuffel krijgt als allereerste het label. “Voor ons is het een bewijs van erkenning van ons brouwvak. Een ode aan de kwaliteit die we ten allen tijde nastreven. Dit label, gedragen door zoveel partners doorheen de hele sector, gaat echt een enorme boost geven aan Vlaamse topproducten”, besluit general manager van Palm Sven Stuer.