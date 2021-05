Brouwerijen draaien op volle toeren: "Gigantisch druk om bier in cafés te krijgen"

Binnen drie dagen opent de horeca na zeven maanden opnieuw de deuren. Sinds de cafés in Engeland open zijn, vloeit het bier op de terrassen er zo rijkelijk dat er bierschaarste dreigt. De brouwers in onze regio zien geen grote problemen. De brouwerij van Palm in Steenhuffel bijvoorbeeld draait al enkele weken op volle toeren.

Miljoenen consumpties op fles of op vat staan te wachten in de magazijnen van Palm om verdeeld te worden. "Hier liggen 9,5 miljoen flesjes bier en 2,5 miljoen glazen bier in vaten te wachten. Het is niet alleen het brouwen, maar ook het bottelen en de leidingen in cafés spoelen. Maar we zijn er klaar voor", zegt Peter Buelens van Palm. “Van zodra er sprake was van een heropening van de horeca, zijn we begonnen met het opbouwen van onze stock."

Tijdens de eerste lockdown was Palm wat te voorzichtig, waardoor de voorraad op het einde wat krap was. Daar heeft de brouwerij uit geleerd, vooral ook omdat de vraag nu enorm is. "We krijgen gigantisch veel telefoons. Bijna de hele dag rijden vrachtwagens af en aan. Er wordt geladen van vijf uur 's morgens tot in de late namiddag", aldus Buelens. "We hopen dat iedereen zich aan de regels houdt, zodat de horeca niet meer moet sluiten en iedereen binnenkort ook binnen kan genieten van een goed glas bier."