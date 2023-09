Bruisend Broek wil inwoners van diverse wijk samenbrengen

In de wijk Broek in Vilvoorde vond zondag voor de eerste keer een wijkfeest plaats. Broek is een wijk in volle transitie die de jongste jaren razendsnel evolueert van industriezone naar woonbuurt met een zeer diverse bevolking. Met het feest wil het comité Bruisend Broek de inwoners dichter bij mekaar brengen. Het wijkfeest werd ingezet met de onthulling van een monumentale fotomuur.