Brussel knijpt tijdelijk oogje dicht over geluidsnormen

De passagiersvluchten van en naar Zaventem liggen stil, maar het luchtvrachtvervoer niet. Via de luchthaven van Zaventem worden nog altijd bevoorradingen gedaan voor bijvoorbeeld voedsel en farmaceutisch materiaal. Om dat allemaal te kunnen bolwerken, vroegen de luchtvaartmaatschappijen aan de Brusselse regering om de strenge regels rond de Brusselse geluidsnormen te versoepelen. De Brusselse regering gaat op in die vraag, maar benadrukt wel dat het tijdelijk is. "Het gewest ziet zich genoodzaakt op te treden om de continuïteit van de bevoorrading van België en Brussel te waarborgen in deze crisis en dit met name voor materiaal waaraan er momenteel wereldwijd een tekort is," klinkt het in een persbericht. "Dit is vandaag de belangrijkste verantwoordelijkheid van alle regeringen, in het bijzonder ten aanzien van de gezondheidswerkers, maar ook ten aanzien van elke burger. Elk uur telt en de nationale en internationale solidariteit moet hoogtij vieren."