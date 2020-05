Brussel maakt overstapparkings en deelfietsen gratis

Brussel verwacht vanaf maandag mobiliteitsproblemen omdat wellicht meer pendelaars weer naar de hoofdstad zullen komen om op kantoor te werken. Tegelijk wordt ook gevraagd om het openbaar vervoer te vermijden tijdens de piekuren. Mobiliteitsminister Elke Van Den Brandt: “Om ervoor te zorgen dat de MIVB veilig en efficiënt blijft voor wie haar echt nodig heeft en om te vermijden dat Brussel volledig dichtslibt, moedigen we iedereen die dit kan aan om te stappen of te fietsen. Met Park + Bike bieden we onze pendelaars de 40 km bijkomende fietspaden die nu al gebruikt worden door de Brusselaars.” Concreet worden de slagbomen van de overstapparkings in onder meer Kraainem en Lennik-Erasmus opengezet. Ook aan de Heizel kan je gratis parkeren. De overstapparking aan COOVI op de grens van Anderlecht en Sint-Pieters-Leeuw blijft wel betalend, maar het tarief is verlaagd naar 1 euro in plaats van 3. Aan de parkings kan je overstappen op een gratis deelfiets. De Villo-deelfietsen worden zes maanden gratis. Die van Dott kunnen nieuwe gebruikers tot 5 juni twee keer per dag gratis uitproberen. Wie toch met de auto tot in de stad rijdt, moet er rekening mee houden dat parkeren in Brussel vanaf maandag opnieuw betalend is.