Brusselse jongeren mogen dan toch hun boosterprik halen in de vaccinatiecentra in de Vlaamse Rand. Dat schrijft BRUZZ. Gisterenavond was er overleg tussen de vijf vaccinatiecentra en het Agentschap Zorg en Gezondheid na meer dan een dag onduidelijkheid over de zaak.

Brusselaars dan toch welkom voor booster in Vlaamse Rand

Volgens Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke waren Brusselaars welkom in de Vlaamse Rand, maar de burgemeesters spraken dat tegen. Voorlopig is Vlaanderen het enige gewest in ons land waar tieners geboosterd mogen worden.

Hoe jonge Brusselaars aan hun boostervaccin in de Vlaamse Rand geraken, wordt pas vandaag besproken. Tijdens overleg wordt nog bepaald vanaf wanneer Brusselaars zich kunnen aanmelden in een vaccinatiecentrum in de Vlaamse Rand.

Gisteren nog waren de burgemeesters in de Vlaamse Rand stellig dat ze Brusselaars zouden weigeren, wegens te weinig plaats en te weinig vaccins om die tieners er bij te nemen voor een boosterprik. Ook de dubieuze juridische kant van de zaak werd aangekaart. Een inschrijvingssysteem moet nu alvast een stormloop vermijden en de extra bezoekers aan de vaccinatiecentra spreiden.