Brusselse jongeren vragen om boosterprik in Vlaamse Rand

De Vilvoordse burgemeester Hans Bonte (Vooruit) vraagt dat de Brusselse overheid zo snel mogelijk goedkeuring geeft om ook aan jongeren een boostervaccin te geven. Onder meer in het vaccinatiecentrum Schaarbeeklei krijgt men heel wat aanvragen vanuit de hoofdstad. Maar het is wettelijk niet toegelaten om de jongeren te prikken, noch beschikt men over de nodige middelen.

Ook in het vaccinatiecentrum van Vilvoorde-Machelen kunnen sinds gisteren minderjarigen terecht voor hun boostervaccin. De Vlaamse overheid zette daarvoor recent het licht op groen waardoor in een reeks vaccinatiecentra vanaf vandaag de eerste jongeren zich aanbieden. Het biedt niet enkel extra bescherming voor de jongeren, het zorgt er ook voor dat ze meer kunnen profiteren van de versoepelingen zoals naar het buitenland reizen.

Wallonië en het Hoofdstedelijk Gewest Brussel hebben echter nog geen goedkeuring gegeven om minderjarigen een boosterprik te geven. Dit heeft tot gevolg dat Brusselse jongeren – al dan niet op doorverwijzing van Brusselse instanties – dezer dagen onder meer aankloppen bij het VC Schaarbeeklei. De hulpverleners aldaar kunnen echter niet ingaan op deze vragen.

Vanuit het oogpunt van de volksgezondheid is dit een spijtige zaak, zegt burgemeester Bonte. “Door de grote interactie tussen Vlaamse en Brusselse jongeren is het immers aangewezen dat zoveel mogelijk jongeren uit beide gewesten extra worden gevaccineerd. Vandaar de oproep aan de Brusselse overheid om ook daar het licht op groen te zetten om geinteresseerde jongeren een boostervaccin te geven. Het is vandaag reglementair onmogelijk om jongeren die in Brussel gedomicilieerd zijn in Vlaanderen te vaccineren. Maar ook als het wettelijk mogelijk zou zijn ontbreekt het Vilvoorde en Machelen aan mogelijkheden en middelen om deze vraag in te willigen.”