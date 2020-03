Brussels Airlines schrapt alle vluchten naar noorden van Italië

Brussels Airlines schrapt opnieuw in zijn vluchtschema. Vandaag en morgen vliegt zo goed als geen enkel vliegtuig van de maatschappij naar het noorden van Italië. "De vraag naar tickets is zo laag dat het economisch en ecologisch onverantwoord is om te vliegen", aldus Kim Daenen van Brussels Airlines.

Aanleiding is uiteraard het coronavirus dat Italië teistert. De voorbije weken schrapte de luchtvaartmaatschappij daardoor al een kwart van de vluchten naar Noord-Italië. Nadien annuleerde het zelfs een kwart van z'n vluchten in heel Europa. Vandaag gaat Brussels Airlines nog een stap verder. Omdat Italië volledig in lockdown gaat, schrapt de luchtvaartmaatschappij zo goed als alle vluchten naar steden als Milaan en Venetië. Een vliegtuig dat deze middag naar Rome zou vliegen, zou wel nog vertrekken.

Ook morgen wordt er zo goed als niet gevlogen naar Italië. "Voor de komende dagen is het nog koffiedik kijken," aldus woordvoerder Kim Daenen. De impact van het coronavirus op de luchtvaartmaatschappij is hoe dan ook groot. Het bedrijf kan tijdelijke technische werkloosheid inroepen, al is dat in praktijk volgens Brussels Airlines niet zo makkelijk.