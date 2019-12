Brussels Airport bouwt eigen 5G-netwerk

Eind maart neemt Brussels Airport een ‘5G ready’-netwerk in gebruik. De luchthaven slaat daarvoor de handen in mekaar met het Finse Nokia en Belgische operator Citymesh. “Als een van de eerste sites in België met 5G-technologie zal de luchthaven in staat zijn om operationele efficiëntie te versnellen en verdere technologische innovatie te ondersteunen”, zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport Company. De luchthaven zal dankzij het superperformante netwerk nog meer technologieën kunnen inzetten. Brussels Airport denkt daarbij onder meer aan geautomatiseerde voertuigen, mobiele veiligheidssystemen of track & trace-technologie. In een eerste fase wordt het 5G-netwerk buiten geïmplementeerd. Later komt er ook binnen 5G.