Brussels Airport en skeyes testen veiligheidsdrone en dronedetectiesysteem

Een ongewoon zicht deze week op de luchthaven in Zaventem: een grote veiligheidsdrone stijgt op en overschouwt het domein. Brussels Airport en skeyes testten deze week hoe ze drones kunnen inzetten om de veiligheid en efficiëntie van de luchthavenoperaties kunnen verhogen. Gezien de grote oppervlakte van de luchthaven kan een drone een middel zijn om snel een overzicht te krijgen van bepaalde situaties. Dat werd getest door de drone een inspectieronde van het terrein te laten uitvoeren. Ook werd er een vliegtuigincident gesimuleerd waarbij vanuit de lucht de situatie snel kon worden ingeschat en informatie aan de hulpdiensten kon worden doorgegeven. De veiligheidsdrone werd vanuit West-Vlaanderen bestuurd via het private 5G-netwerk op de luchthaven, een primeur voor Brussels Airport en skeyes.

Drones niet toegelaten

Een tweede doel van de testdagen was het uitproberen van een dronedetectiesysteem. Omwille van de veiligheid zijn drones niet toegelaten in de omgeving van de luchthaven, tenzij de vlucht vooraf is aangevraagd bij skeyes. Met meerdere drones werd nu onderzocht of een combinatie van technologiëen kan opsporen of iemand toch een drone-vlucht probeert uit te voeren. Brussels Airport en skeyes willen in de toekomst nog meer inzetten op innovatie.