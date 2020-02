Brussels Airport streeft naar minder ultrafijnstof en minder geluidsoverlast

Brussels Airport zet in op het verminderen van de uitstoot van ultrafijnstof en verplaatst haar proefdraailocatie om minder geluidsoverlast te creëren. Uit onderzoek bleek dat de ultrafijnstofwaarden van de luchthaven in Zaventem vergelijkbaar zijn met die van andere luchthavens in een stedelijke omgeving, maar het verbeteren van die lokale luchtkwaliteit maakt deel uit van het duurzaamheidsbeleid van Brussels Airport. Ook wil de luchthaven het grondgeluid voor de omwonenden verminderen.

De gemiddelde ultrafijnstofconcentratie in de omgeving van de luchthaven is 10 à 20.000 partikels per kubieke centimeter, vergelijkbaar met meetpunten op stedelijke achtergrondlocaties. Om dat gehalte te verminderen, nam Brussels Airport al heel wat maatregelen. Zo gebeurt alle passagiersvervoer op tarmac met elektrische bussen, wordt het taxiën van de vliegtuigen beperkt in tijd én in motorgebruik en rijden alle dienstvoertuigen op aardgas. Momenteel wordt onderzocht of vliegtuigen elektrisch kunnen taxiën en hoe nog meer kan worden ingezet op modernere en minder belastende toestellen en duurzame brandstof.

Grondgeluid bij proefdraaien

Uit een andere studie blijkt dat bij sommige proefdraaisessies geluidspieken worden geregistreerd tussen de 50 en de 75 decibel. Om die geluidsoverlast te verlagen, zoekt Brussels Airport nu uit op welke locatie het minst overlast wordt veroorzaakt. Proefdraaibeurten voor vliegtuigen zijn verplicht om de veiligheid van het vliegverkeer te garanderen. De nieuwe proefdraailocatie moet klaar zijn tegen eind volgend jaar.