Brussels Airport verantwoordelijk voor vervuiling Melsbroekse Vogelzangvijver

De vervuiling van de Vogelzangvijver in Melsbroek in Steenokkerzeel is dan toch afkomstig van Brussels Airport. Een tiental dagen geleden werd een wit schuim en een chemische geur ontdekt op de vijver.

Eerst leek de boosdoener de militaire luchthaven in Melsbroek te zijn, maar onderzoek wijst nu uit dat het chemische goedje toch van de luchthaven in Zaventem komt. Het gaat om restanten van de sproeivloeistof die is gebruikt voor het ontijzelen van de start- en landingsbanen. Normaal gezien komt dat product terecht in een bufferbekken op de luchthaven, maar door de sneeuw en het vele smeltwater van de voorbije winterprik, is er toch vloeistof in de Vogelzangvijver terecht gekomen. Brussels Airport neemt extra maatregelen om dat in de toekomst te vermijden.