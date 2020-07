Brussels Airport verwelkomt kunstwerk in vertrekhal

Brussels Airport heeft gisteren een kunstwerk van Rinus Van de Velde verwelkomd in de vertrekhal. Het werk 'Bringing people together...' zal meerdere maanden op de luchthaven hangen. Het werk is een onderdeel ‘Art Reconnects Belgium’ voor, een artistiek project van BOZAR dat de banden met elkaar en met de stad aan te halen.

Vier kunstenaars werden een tijdje terug uitgenodigd om op vier symbolische locaties, waaronder Brussels Airport, een grote muurschildering te maken. Deze vrijdag werd ‘Bringing people together…’ van Rinus Van de Velde in de vertrekhal geïnstalleerd. In zijn bekende zwart-witte stijl toont Rinus een vrouw te paard in een berglandschap. Het werk behandelt thema's als verbinding, reizen en de impact van de pandemie op het samenleven. Tegelijkertijd symboliseert het de veerkracht van de mens.

"Met de komst van het coronavirus is het reizen in zijn hart geraakt", zegt Rinus Van de Velde, "De grenzen gingen dicht, de luchthavens op slot. Terwijl het zulke interessante kruispunten zijn. De eerste indruk van een land wordt vaak gevormd in een luchthaven. Om dan op een plek te hangen waar mensen echt op reis vertrekken of voor het eerst ergens aankomen, daar wordt het pas echt interessant. Net dat is de uitgelezen plek om na te denken over onze manier van reizen en hoe we dat in de toekomst kunnen aanpakken.”