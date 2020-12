Brusselsesteenweg richting Asse 5 maanden dicht

Zo kan je via de Brusselsesteenweg niet meer van Zellik naar Asse omdat er éénrichtingsverkeer wordt ingevoerd. Het doorgaand verkeer zal worden omgeleid via Ternat (E40 en de Edingsesteenweg).

Asse kiest voor die optie omdat de situatie dan duidelijk is en er meer ruimte is voor de zwakke weggebruikers. Zij kunnen het traject wel in beide richtingen nemen. Omdat er geen tegenliggers zijn, kunnen fietsers en voetgangers veilig worden ingehaald door automobilisten.

Eénrichtingsverkeer betekent ook dat het verkeer dat uit de aantakkende straten komt, verplicht deze richting moet volgen. Wie richting Kobbegem moet, kan het best de omleiding volgen via de N9 en de Langestraat. Dat is voor de inwoners die op de omleidingsroute wonen ook de aangewezen route om met de auto naar huis te rijden.

Nieuwe haltes De Lijn

Op vraag van het gemeentebestuur voorziet De Lijn 4 tijdelijke haltes op het omleidingstraject. Er komen 2 haltes in de Hoogstraat, 1 in de Lindendries en 1 op de Brusselsesteenweg. Op die manier kan je vlot met de bus richting Asse.

Strenge controles

De politie zal uitgebreid controles uitvoeren om de opgelegde snelheidsbeperking van 30 km/u op het traject af te dwingen. Doorgaand vrachtverkeer is verboden en zal via het ANPR-camerasysteem rechtstreeks worden beboet.

Lindendries

Een andere belangrijke ingreep is het knippen van de Lindendries, ter hoogte van de rotonde aan Keesdal. Dat heeft te maken met de gelede bussen van De Lijn die ook via de omleidingsroute in de richting van Asse rijden. Alleen is de rotonde niet voorzien op grote en lange voertuigen. De enige veilige oplossing is de Lindendries richting Vaal te knippen om zo de bus in tegengestelde richting de rotonde te laten nemen.

Eénrichtingsverkeer in Heilig Hartlaan

Ook in de Heilig Hartlaan wordt ingegrepen met het invoeren van éénrichtingsverkeer naar Keesdal, vanaf Stevensveld. Daarmee wil men voorkomen dat verkeer dat via de omleiding rijdt, op drukke momenten, via de Heilig Hartlaan zou doorsteken naar Bergveld of Vaal.

Lokale handelaars

Voor de lokale handelaars, zoals Bakkerij Jurgen en Frituur Den Box, maar ook voor Kribbe Kinderpret, zijn specifieke omleidingsborden voorzien. Zij blijven tijdens deze fase bereikbaar.