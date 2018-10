Brusselsesteenweg volgende week volledig dicht

De Brusselsesteenweg in Vilvoorde wordt vanaf volgende week donderdag volledig afgesloten voor het verkeer. Vrachtwagens negeren er nog steeds de tonnagebeperking. “We kunnen niet anders,” zegt burgemeester Hans Bonte (sp.a) over de drastische maatregel. Vanmorgen nog liet Bonte twee vrachtwagens in beslag nemen. Werkgeversorganisatie Voka Vlaams-Brabant en transportfederatie Febetra reageren verbijsterd.

Vanmorgen werden opnieuw vrachtwagens betrapt die de tonnagebeperking op de Brusselsesteenweg in Vilvoorde aan hun laars lapten. Daarom gaat vanaf volgende week donderdag de straat dicht voor alle personen- en vrachtverkeer.

De bewoners van de wijk Lenterik kunnen hun woning wel nog bereiken en ook fietsers en voetgangers mogen nog door. Volgens burgemeester Bonte is er geen andere optie. De politiezone VIMA heeft volgens hem te weinig capaciteit om de klok rond toezicht te houden. Vilvoorde vroeg ook steun aan de federale politie, maar die komt er voorlopig niet.

'Slag in het gezicht'

Werkgeversorganisatie Voka Vlaams-Brabant en transportfederatie Febetra reageren verbijsterd op de inbeslagname van de vrachtwagens. “Dat er in de week voor de verkiezingen zo fors gereageerd wordt, is geen uitgestoken hand naar de bedrijven, maar een gebalde vuist, een slag in het gezicht,” vindt Jean-Paul Van Avermaet van Voka.

Vrachtwagens die de bedrijven langs de kanaalzone moeten bedienen, moeten voortaan omrijden. “De route via de Woluwelaan betekent dubbele extra kosten: extra verliesuren en extra kilometers,” aldus Van Avermaet. “Meer kilometers betekent ook dat we meer voertuigen moeten inzetten om eenzelfde hoeveelheid goederen te vervoeren,” vult Benny Smets van Febetra aan.

Beide organisaties willen dat Vlaanderen snel ingrijpt.