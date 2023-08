Buda Border wil Buda-wijk opwaarderen

Tussen Haren, Vilvoorde en Machelen ligt de Buda-wijk. Een kleine maar sterk geïndustrialiseerde zone waar je naast fabrieken en vuilnisbelten haast niks vindt. Vuilnis, onkruid en leegstaande panden overheersen hier het landschap. Niet meteen een plek waar je artistieke projecten verwacht, en toch is dat wat Border Buda hier voor elkaar wil krijgen. Concreet wil Border Buda van deze zone een ontmoetingsplek maken. Daarvoor gaat het op zoek naar vijf artiesten die mee willen werken aan de uitbouw van een artistiek parcours. Geïnteresseerden kunnen zich nog tot 17 september kandidaat stellen.

Border Buda wil ook een sociocultureel project rond erfgoed opstarten in de wijk. Daarnaast zal het in de toekomst ook met lokale culturele actoren samenwerken. Het hele project is loopt over de gewestgrenzen heen en is ontstaan uit een samenwerking tussen Brussel, Vilvoorde en Machelen.