Bufferbekkens en project rond duurzaam watergebruik in regio Zemst

De Vlaamse overheid maakt ruim 1 miljoen euro vrij om het landelijk gebied in de buurt van Zemst te wapenen tegen droogte en wateroverlast. Dat is nodig, omdat de regio erg droogtegevoelig is. Het Water-Land-Schapsproject van Vlaanderen zet in op een duurzame watervoorraad.