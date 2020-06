Buizerd valt joggers aan in Ternat

“Een buizerd valt aan omdat hij zijn nest beschermt”, legt Luc Platteau uit. “Wellicht heeft deze vogel een nest in het bos aan kasteel Terlinden. Hij valt vaak van langs achter aan en vliegt met zijn klauwen tegen het hoofd van de mensen. Dat kan soms hevig bloeden.” Volgens Luc blijf je hier daarom de komende weken best weg. Als je toch komt sporten, doe dat dan in groep, maak veel lawaai, doe geen te fel gekleurde kleren aan, en let goed op. “