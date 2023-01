Burgemeester Bonte: "Site Forges de Clabecq binnen de 2 jaar herontwikkelen"

De stad Vilvoorde wil de oude industriële site Forges de Clabecq herontwikkelen. Eind jaren ’80 werden de hoogovens er afgebroken en werd de site na decennia van zware vervuilende industrie grotendeels gesaneerd. Nu een stuk van de fietssnelweg F1 Forges de Clabecq zal doorkruisen, is het moment aangebroken om het domein nieuw leven in te blazen.

De site van Forges de Clabecq is één van de weinige grote groene plekken in Vilvoorde. Op het eerste gezicht lijkt het dan ook een ongerept natuurgebied te zijn, maar niks is minder waar. “Dit is al 40 jaar een probleemgebied, want een deel van de site is nog altijd vervuild. Het was dan ook lang onduidelijk wat er met de locatie moest gebeuren. Nu hier een stuk fietssnelweg wordt aangelegd, hebben we de ambitie om de Zenne hier in een brede bedding te laten stromen,” aldus burgemeester Hans Bonte (Vooruit).

Als het van de burgemeester afhangt, zijn die plannen binnen de twee jaar gerealiseerd. Nog voor de herontwikkeling van de site, wordt er alvast een Finse piste aangelegd. “Zo veroveren we voor een stuk een groene natuurzone, al moeten we ook tegemoet komen aan de vele vragen om in de richting van Grimbergen duurzame economische ontwikkelingen mogelijk te maken. Maar het is een win-win.”

Die economische activiteit komt langs het Kanaal. Jarenlang was er ook sprake om woningen te bouwen op de site van Forges de Clabecq, maar die plannen zijn niet de beste, vindt Bonte. “Initieel was dat het plan, en zeg nooit ‘nooit’, maar ik denk we in andere zones moeten inzetten op woonontwikkeling. Deze groene buffer daaraan opofferen, is geen goed idee.”

