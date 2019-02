Burgemeester Calmeyn bekent kleur

Calmeyn is al twaalf jaar lang burgemeester van Drogenbos en ging tot nog toe prat op z’n politieke neutraliteit. Maar die tijd is voorbij, nu hij onlangs te horen kreeg dat Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Homans hem niet zal benoemen. Calmeyn gaf eerder al aan erg ontgoocheld te zijn door die beslissing. Hij kiest voor de Franstalige MR. Welke rol Calmeyn bij de komende verkiezingen krijgt, is nog niet duidelijk. Maar de kans is niet gering dat hij de UF-lijst voor het Vlaams parlement zal trekken.