Burgemeester Hans Bonte zwaar getroffen door corona

Bonte (58) zit al drie weken in quarantaine. “Het is ‘heavy’ geweest”, vertelt Bonte. “Mijn vrouw is positief getest op corona rond 20 december. Dat was naar aanleiding van het overlijden van haar moeder. Ze was met haar twee zussen gaan waken in het ziekenhuis in West-Vlaanderen. De drie zussen moeten daar besmet zijn geweest. Zij heeft mij daarna ook besmet.”

Stilaan kruipt Bonte uit het dal. “Het is onder controle, maar ik slaap wel nog altijd 14 uur per dag. Ik ben er verschrikkelijk ziek van geweest. Twee weken lang heb ik koorts gehad. Ik heb heel veel Dafalgan moeten nemen. Je kan het het best vergelijken met een zwaar griepgevoel. Ik had overal spierpijn. Zelfs mijn haar – dat ik niet heb – deed pijn. Ook mijn geur- en smaakzin waren aangetast, wat een vreemde gewaarwording is. Pas nu komt het bij vlagen terug. Ik voelde mij ook heel slap. Nu kan ik stilaan eens buiten. Het zuurstofsaturatieniveau in mijn bloed moet nog iets beter, maar dat komt wel in orde.” Bonte is niet naar het ziekenhuis geweest. “Dat heb ik absoluut willen vermijden.”

De feestdagen verliepen in mineur ten huize Bonte. “Mijn schoonmoeder is helaas overleden. Door de besmettingen konden mijn vrouw en haar zussen ook niet naar de begrafenis. Een ellendige situatie dus. Mijn vrouw is gelukkig niet zo ziek geweest als ik. Ze heeft alle symptomen gehad, maar na een week was het ergste voorbij. De feestdagen zijn donker verlopen bij ons. Echt donker.”

Bonte bleef intussen als burgemeester alles vanop afstand opvolgen. “Het was gelukkig een kalme periode. Ik ben me terug aan het inwerken. Volgende week zou ik opnieuw aan de slag moeten kunnen. Maar ik zal nog een paar weken nodig hebben om terug op krachten te komen.”

Intussen zit Bonte zich wel al flink te ergeren. “Met name over de onduidelijkheid omtrent de vaccinaties. Het is hallucinant. Op de eenvoudige vraag wanneer de Vilvoordse woonzorgcentra aan de beurt komen kan er mij op dit moment niemand antwoorden. Alsof er geen tabellen of schema’s gemaakt worden. Dat gaat over een paar honderd instellingen in Vlaanderen en dat weet men dus nog niet…”

Ook de op til zijnde uitvoeringsbesluiten die de lokale besturen verplicht om de quarantainemaatregelen te controleren via de politie zitten hem dwars. “Ik heb daar mijn allergrootste vragen bij. En of dit wel de rol is van een burgemeester en bij uitbreiding de politie. Dit betekent dat ik op basis van medische gegevens van mensen aan de politie moet vragen om die te gaan controleren. Daar is ten eerste een ongelooflijke bureaucratie voor nodig en het is ook gewoon moeilijk te controleren. Ik denk ook dat er andere prioriteiten zijn voor de politie. In de plaats had men al richtlijnen moeten geven waar lokale besturen wel hun verantwoordelijkheid kunnen in nemen. Dan denk ik aan informatiecampagnes rond het vaccineren. Want we zullen sommigen moeten overtuigen. Ook de vraag of er test- en vaccinatiecentra moete voorzien worden stelt zich. Moeten wij CC Het Bolwerk opnieuw inrichten? Daarover hoor je allemaal niks.”