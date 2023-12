De asbestproblematiek laat ook burgemeester en huisarts Renaat Huysmans (61, N-VA) niet los. Hij krijgt in zijn huisartsenpraktijk in deelgemeente Ramsdonk (Kapelle-op-den-Bos) patiënten over de vloer die lijden aan longvlieskanker, als gevolg van blootstelling aan asbest. Hij noemt de uitspraak van de rechtbank tegen Eternit dan ook “een stukje gerechtigheid”.

Burgemeester Kapelle-op-den-Bos ziet als huisarts wat asbest kan aanrichten: “Uitspraak over Eternit is gerechtigheid”

Rechter snoeihard voor Eternit: “Bedrijf wist dat er slachtoffers gingen vallen”, kopt Het Nieuwsblad dinsdag 5 december 2023 op de voorpagina. Het nieuws doet de gemoederen in asbestgemeente Kapelle-op-den-Bos behoorlijk oplaaien. Burgemeester Renaat Huysmans (N-VA) spreekt over “schuldig verzuim van Eternit”. “Er is nu een stukje gerechtigheid, al gaat het bedrijf in beroep”, zegt de burgemeester, die als huisarts in Ramsdonk sinds 1996 een praktijk heeft.

“Ik krijg regelmatig inwoners over de vloer die mesothelioom of longvlieskanker hebben, als gevolg van asbest. Ik volg constant gemiddeld twee tot vier patiënten op die getroffen zijn door deze verschrikkelijke ziekte. Regelmatig moet ik patiënten afgeven die de strijd verliezen. De ziekte breekt ook pas dertig jaar na de blootstelling aan asbest uit.”

“Dit is één van de ergste kankervormen die je kan krijgen, met enorm veel pijn. Patiënten worden kortademig en gaan heel snel achteruit. Ik zie mensen creperen. Ze vragen vaak om euthanasie, omdat ze het niet meer uithouden van de pijn en een verstikkend gevoel hebben. Het is schrijnend.”

“Ik heb het arrest van de Brusselse rechtbank nog niet gelezen, maar ik denk dat Eternit zelf wel weet dat ze in het bedrijf op de hoogte waren dat asbest schadelijk is”, vertelt Huysmans. “Via goed ingelichte bron, weet ik dat de vroegere toplui weet hadden van de schadelijke gevolgen van de asbestproductie.”

“Niet gereageerd”

“Eind jaren ’60 van vorige eeuw al verwittigde hun toenmalige arbeidsgeneesheer de toplui dat asbest in een straal van vijf kilometer rondom de fabriek kankerslachtoffers zou maken. Maar ze gingen door met de productie.”

“Nu is er de uitspraak dat Eternit wel degelijk op de hoogte was van de schadelijke impact van asbest. Ze stopten overigens met de productie van asbest in hun fabriek in Nederland in 1993, terwijl er hier in Kapelle-op-den-Bos wél nog asbestproductie was tot 1997.”

“Ik verwachtte wel dat Eternit in beroep zou gaan tegen de uitspraak. Ik ervaar in Kapelle-op-den-Bos een soort van omerta rond asbest. Die is door de uitspraak nu toch een stukje doorbroken. Veel patiënten durven ook niets zeggen, ook al omdat er een soort zwijgplicht is als je steun krijgt uit het asbestfonds.”

Renaat Huysmas stapte naar eigen zeggen net omwille van de asbestproblematiek in de lokale politiek. Hij werd in 2006 gemeenteraadslid en zat jarenlang in de oppositie, van waaruit hij de asbestproblematiek aankaartte. Hij werd in 2019 uiteindelijk burgemeester van Kapelle-op-den-Bos in een coalitie van N-VA met Groen.

Asbestsanering

“Asbestsanering staat hoog op onze agenda”, vertelt de burgemeester. “De gemeenteloods, die asbest bevatte, werd afgebroken en er is een nieuwbouw opgetrokken. Voorts werd het asbest verwijderd uit het administratief centrum en ook het gemeentelijk gebouw De Smidse werd ontdaan van asbest. Binnenkort start de asbestsanering van de basisschool De Kei.”

“We gaan overigens een monument plaatsen op het Marktplein ter herdenking van de asbestslachtoffers. De heraanleg van het plein zelf zal meer dan 3,5 miljoen euro kosten. Als alle werken zijn afgerond, komt het monument er. Dat zou in het najaar van 2024 kunnen gebeuren.”