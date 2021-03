Burgemeester Merchtem waarschuwt: onveilige toestand rond werf Albert Heijn moet stoppen

Het zijn gevaarlijke toestanden rond de werf van Albert Heijn aan de Dendermondestraat in Merchtem, in de buurt van twee scholen. Vrachtwagens en bestelwagens rijden op het smalle stuk naast de werf vlakbij een school af en aan, er wordt wild geparkeerd en zwakke weggebruikers worden in gevaar gebracht. Het geduld van burgemeester Mast is op.

Op woensdag 17 maart opent het nieuwe warenhuis Albert Heijn op het gelijkvloers van het woon-winkel-complex Ginder Ale in de Dendermondestraat. “Het gaat om hun zestigste winkel en de onderaannemers zijn volop bezig om de winkel klaar te stomen”, legt projectontwikkelaar Dimitri Sarens van Aura Estates, dat het project Ginder Ale realiseert, uit. “We hebben al met de onderaannemers gesproken en hen erop gewezen dat het veiliger moet.”

Burgemeester duldt situatie niet langer

“De situatie is onveilig, ouders van de Sint-Donatusschool hebben me erop gewezen, maar ook de gemeenschapswachten”, zegt burgemeester Maarten Mast. “De politie wordt regelmatig langs gestuurd, gemeenschapswachten zijn alle dagen ter plaatse. Ik heb ook uitdrukkelijk gevraagd om te verbaliseren. Inmiddels heeft de politie ook al contact opgenomen met Albert Heijn en er is afgesproken dat terwijl er één vrachtwagen gelost wordt, de anderen moeten wachten in het industriepark Dooren. Voorlopig zijn er nog geen processen-verbaal of boetes zijn uitgeschreven, maar ik zal de onveilige situatie niet dulden. Er zal beboet worden.”