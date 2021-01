Burgemeester Ryon (Steenokkerzeel): “Die C-130 is van ons”

Na bijna 50 jaar gaan de C-130’s van het Belgische leger uit roulatie. Ze worden vervangen door de Airbus A400M. De federale regering heeft beslist om één toestel te houden: de CH13, die momenteel nog op de luchthaven van Melsbroek staat. Maar niet meer voor lang, als het van minister van Defensie Dedonder afhangt. Die wil het toestel verhuizen naar het defensiemuseum dat in Beauvechain zal worden gebouwd. Burgemeester Kurt Ryon van Steenokkerzeel verzet zich tegen die verhuizing. “Als gemeente ijveren wij ervoor dat deze legende in ons dorp blijft”, zegt Ryon. “Volgens ons een logische beslissing omdat de C-130 hier altijd zijn thuisbasis had en waar ook zijn voorgangers staan. De vzw Dakota, dat onder andere bestaat uit gepensioneerde luchtvaarttechnici, ontfermt zich al over deze iconische toestellen, zij bezitten ook de meeste knowhow om te voorzien in restauratie en onderhoud.”

Volgens Ryon houden ook de inwoners van Steenokkerzeel eraan om de C-130 hier te houden. “Onze inwoners hebben de voorbije 50 jaar met dit icoon (moeten) leren leven. De ronkende geluiden van de C-130 horen bij ons dorp. Wie C130 zegt, zegt Melsbroek en omgekeerd.” De gemeente heeft intussen een brief geschreven naar minister Dedonder met de vraag om de CH13 in Steenokkerzeel te mogen houden. Maar voorlopig zonder succes. “De vzw Dakota is ondertussen met een petitie begonnen om de CH13 in ons dorp te houden”, zegt Ryon nog. “Op enkele dagen tijd zijn er al meer dan 1300 handtekeningen, onder meer van verschillende gewezen legercommandanten en generaal-majoors.”