Burgemeesters Drogenbos en Sint-Genesius-Rode leggen eed af

Met de benoemingen van Ghequière en Petit wordt een recent arrest van de Raad van State uitgevoerd. De Raad floot enkele weken geleden Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Homans terug. Zij wou de burgemeesters in de faciliteitengemeenten niet benoemen omdat ze de taalwetgeving zouden overtreden hebben door bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 door oproepingsbrieven in het Frans te versturen.

De Raad van State oordeelde daar anders overs en stelde in het arrest ook dat de burgemeesters automatisch benoemd zouden worden door de uitspraak. Alexis Calmeyn volgt zichzelf als burgemeester in Drogenbos, een functie die hij al sinds 2007 uitoefent. Zijn vader Jean Calmeyn was bijna 40 jaar burgemeester in Drogenbos.

Pierre Rolin begint aan een tweede termijn. Hij volgde in 2012 zijn zus Myriam Rolin op, die meer dan 20 jaar burgemeester was in Sint-Genesius-Rode. Opvallend, zowel Alexis Calmeyn als Pierre Rolin werden bij de vorige verkiezingen in 2012 zonder problemen benoemd.