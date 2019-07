Burgemeesters Wezembeek-Oppem en Linkebeek leggen eed af

Met de benoemingen van Ghequière en Petit wordt een recent arrest van de Raad van State uitgevoerd. De Raad floot vorige week Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Homans terug. Zij wou de burgemeesters in de faciliteitengemeenten niet benoemen omdat ze de taalwetgeving zouden overtreden hebben door bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 door oproepingsbrieven in het Frans te versturen.

De Raad van State oordeelde daar anders overs en stelde in het arrest ook dat de burgemeesters automatisch benoemd zouden worden door de uitspraak. Yves Ghequière volgt zo in Linkebeek Valérie Geeurickx op. Zij werd in 2017 burgemeester omdat Homans zowel Yves Ghequière als Damien Thiéry niet wou benoemen omdat ze ook eerder al de taalwetgeving zouden overtreden hebben. Het leidde in Linkebeek tot een jarenlange burgemeesterskwestie.

In Wezembeek-Oppem volgt Petit zichzelf op. Hij is al in sinds 2013 burgemeester in de faciliteitengemeente.

Foto: Provincie Vlaams-Brabant