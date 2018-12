Burgemeesters willen weer staten-generaal over luchthaven

De burgemeesters die vertegenwoordigd zijn in het Platform Luchthavenregio hebben bevoegd minister Bellot (MR) opnieuw een brief gestuurd waarin ze de minister aanmanen om een staten-generaal in het luchthavendossier te organiseren.

Vorig jaar was de minister op dat verzoek niet ingegaan omdat er toen verkiezingen waren. Omdat die verkiezingen nu achter de rug liggen, is de weg vrij om die staten-generaal nu te organiseren, zeggen de burgemeesters. "Het Platform Luchthavenregio Vlaams-Brabant ziet een staten-generaal nog steeds als een startpunt om tot een breed gedragen oplossing te komen voor een meer evenwichtige spreiding van de geluidshinder van de luchthaven van Zaventem en dat door een brede dialoog, met alle betrokkenen." In de brief wordt gepleit voor het organiseren van een staten-generaal in de maand januari.