Buurt kant zich tegen Livita-woonproject in Groot-Bijgaarden

In Groot-Bijgaarden maken buurtbewoners zich zorgen over het geplande woonproject op de voormalige bedrijfssite van Makady, in de Dilbeekse deelgemeente beter bekend als Bijgaardenhof. Ze vrezen heel wat overlast tijdens de werken en vragen zich af hoe het project ooit vergund kon raken.

Er is al jaar en dag sprake van een groot woonproject op de voormalige bedrijfssite van Makady. Binnenkort gaan de loodsen er ook effectief tegen de vlakte. In de plaats komen voor er het Livita-project 102 wooneenheden en 120 ondergrondse garages. “Plus nog eens vier handelszaken en dat allemaal op 75 are. Dat is gigantisch veel, en dat midden in een dorpscentrum”, vindt buurtbewoner Fred De Backer.

In Livita kunnen verschillende generaties samenwonen in kangoeroewoningen. Maar de buurt wil minder woningen. Ze stellen zich ook vragen bij hoe alles hier vergund is geraakt. Maar volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Luc Deleu is alles verlopen volgens de letter van de wet. “Er is indertijd wel beroep aangetekend tegen het ruimtelijk uitvoeringsplan, maar de provincie heeft het net als de gemeente goedgekeurd. Er is dus geen enkel bezwaar meer tegen de omgevingsvergunning die vandaag is goedgekeurd.”

De buurt vreest de overlast van de vele vrachtwagens als de schop hier straks in de grond gaat. “Het project zal inderdaad een tijd hinder met zich meebrengen”, aldus Deleu. “Maar we gaan alle mogelijke maatregelen nemen om dat tot een strikt minimum te beperken.”