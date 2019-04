Buurt protesteert tegen komst stoeterij

Buurtbewoners zien de bouw van een stoeterij met twee loodsen in de Vander Vekenstraat in Wemmel niet zitten. Het project is volgens hen te groot en ligt vlakbij het natuurgebied Beverbos. De buurt vreest zwaar vrachtverkeer en wateroverlast.

De zaakvoerder van manege 'De Jochri' aan de Robberechtsstraat in Wemmel heeft een nieuwe aanvraag ingediend voor het bouwen van een stoeterij aan de Vander Vekenstraat. Eerder werd een vergunning op dezelfde locatie al geweigerd door de gemeente. De buurtbewoners startten nu opnieuw een petitie en bereiden bezwaarschriften voor.

"Het project is veel te groot: de nokhoogte is meer dan 10 meter, de dakoppervlakte is 4.000m2. Beide loodsen zijn in totaal 75 meter diep en 57 meter breed. Dat zal een enorme impact hebben op de waterhuishouding van de Leestbeek. Bovendien wordt een deel van het bos gekapt voor de stoeterij, terwijl je geen bomen mag rooien vlakbij een natuurgebied. We vrezen ook zwaar verkeer in onze smalle straat," zegt buurtbewoner Serge Everaerts.

'Plannen zijn aangepast'

Stefan Dieleman, de eigenaar van de manege, zegt dat de plannen zijn aangepast na verzuchting van de buren. "Zo is er meer groenbuffer, is de nokhoogte verlaagd en is er minder impact op het zicht. Voor een goed begrip: dit is een stoeterij, voor het kweken van raspaarden ten behoeve van de paardensport en geen manege. Het is een privé-initiatief van mezelf dat niets met de Jochri te maken heeft," zegt Dieleman.

De gemeente Wemmel wacht de resultaten van het openbaar onderzoek af. Dat loopt tot 4 mei. Pas nadien zal het gemeentebestuur een beslissing nemen.