Buurtbewoner: “Werken N9 Asse leiden tot chaos”

Deze week is de tweede fase gestart van de werken aan de Brusselsesteenweg in Asse. Volgens buurtbewoners Hein Bollens leidt dat tot chaos en gevaarlijke situaties.

“Ondanks beloftes van het gemeentebestuur, het Vlaams Gewest en de politie, verloopt de omleiding in de buurt allesbehalve vlot”, zegt Bollens die in de Hoogstraat in Asse woont. “Zwaar verkeer wringt zich door wijken en residentiële buurten. Vrachtwagens rijden zich vast. Dat heeft de maken met de onduidelijke signalisatie vanaf de Brusselse Ring.”

Bollens deed wat telwerk: “We telden vandaag ongeveer 100 wagens op 10 minuten tijd en dat in een smalle straat gelegen in een residentiële buurt.” De man stuurde onze redactie enkele foto’s en een video. Op de beelden is te zien dat het bij momenten niet op wieltjes loopt daar is Asse.

Gemeente en politie ondernemen actie

Ondertussen laat Fred Scrayen van de politieizone AMOW onze redactie weten dat er geluisterd wordt naar de klachten van de buurtbewoners. De gemeenten Asse en de politie ondernemen acite.

"Bij de start van de werken stonden de omleidingen nog niet helemaal op punt, maar op dat vlak is er bijgestuurd. De politie maakt ook werk van strenge controles zodat zwaar verkeer zich geen weg meer baant via kleine straten en rustige wijken", aldus Scrayen.

Meer vanavond in ons nieuws.