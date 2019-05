Buurtbewoner vindt zak met beenderen

In de Hortensialaan in Zellik heeft een buurtbewoner afgelopen weekend een zak met beenderen gevonden. Het parket onderzoekt of het om menselijke resten gaat.

De man deed de macabere ontdekking zondag toen hij een wandeling maakte in de Hortensialaan, vlakbij de industriezone van Zellik. De beenderen zaten in een witte plastic zak. De politie stelde een buurtonderzoek in en vroeg de buren of ze een verdachte persoon hebben opgemerkt die een zak bij zich had. Voorlopig zonder resultaat.

Volgens het parket Halle-Vilvoorde zijn de beenderen overhandigd aan een wetsdokter. Die moet nu bepalen of het om menselijke resten gaat. Op resultaten daarvan is het nog enkele weken wachten.