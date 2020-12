Buurtbewoners luchthaven vrezen nachtelijke ‘vaccinvluchten’

Het Burgerforum Luchthavenregio, dat verschillende bewonersgroepen vlakbij de luchthaven van Zaventem groepeert, heeft de bevoegde ministers Georges Gilkinet (Ecolo) en Zuhal Demir (N-VA) een brief geschreven met daarin de vraag om de ‘vaccinvluchten’ niet via nachtvluchten te organiseren.

“Versta ons niet verkeerd. We zijn niet tegen de vluchten. Gezien de enorme vraag naar vaccins, de internationale dimensie van de bevoorrading en de hoge tijdsdruk, zal het aantal vrachtvluchten met vaccins vanuit de luchthaven van Zaventem het grootste deel van 2021 hoogstwaarschijnlijk enorm toenemen. We vragen gewoon om deze overdag te organiseren”, zegt Henk Cuypers van het Bugerforum Luchthavenforum.

Volgens het forum is er overdag voldoende plek. “Het normale luchtpassagiersverkeer zou niet heropleven voor 2024 of 2025. De capaciteit van de luchthaven blijft daardoor ver onderbenut. Op de vrije slots is er voldoende ruimte om de vrachtvluchten in te plannen”, meent Cuypers. “De vaccinvluchten mogen niet ten koste gaan van het welzijn en de gezondheid van de bevolking in onze luchthavenregio.”