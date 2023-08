Buurtbewoners tegen onthardingswerken in hun buurt: “Plannen worden aangepast”

Het actiecomité blies deze zomer verzamelen voor een petitie. Oud-minister Leo Peeters, Pascale Verstrepen, Karel Mertens Bernice Van Hoye, Koen Onsia, Jos Taelemans en Sabinne Van Moer kanten zich tegen de plannen voor de vernieuwing van hun wijk. “De Vogeltjeswijk telt 86 adressen”, zeggen de buurtbewoners. “Nagenoeg 90 procent van alle adressen, hebben we kunnen aanspreken. De andere adressen waren niet bewoond of de bewoners waren niet aanwezig. De bewoners van 71 huizen (92 procent) hebben de petitie ondertekend, waarbij ze duidelijk te kennen geven niet akkoord te gaan met het huidige voorontwerp. We menen dat dit resultaat niet kan genegeerd worden en vragen dan ook, zoals het hoort in een democratie, dat er gehoor wordt gegeven aan de meningen van de bewoners.”

De bewoners zien de ontharding niet zitten. “Wie gaat al dat groen en de grachten onderhouden?”, stellen ze zich de vraag. “De grachten zorgen voor een onveilige situatie met daarbij gevaarlijke oversteken. Wat met mindervalide inwoners. De opritten naar onze garages toe zullen versmallen.”

“Er zijn 20 parkeerplaatsen voorzien. Dat is veel te weinig. Bij het project Kuiermansstraat en Mechelseweg/Markt wordt er geen gescheiden riolering aangelegd, bij ons wel. Er is ook geen duidelijke scheiding tussen openbaar domein en privé. Daarnaast zien we een knip niet zitten: iedereen zal moeten omrijden. Er is geen draagvlak voor dit project, dat zonder subsidies wordt gerealiseerd.”

Schepen van Openbare Werken Geert Van de Voorde (N-VA) reageerde eerder op de kritiek. “Het is een voorontwerp, de plannen worden aangepast, opritten en toegangen tot de voordeur worden verbreed. We gaan ook van 20 naar 30 parkeerplaatsen. De Vogeltjeswijk is de oudste wijk van onze gemeente. De ondergrond bestaat er uit asfalt en stenen voetpaden. Wij willen hier een onthardingsproject, waarbij we zo veel mogelijk regenwater ter plaatse laten insijpelen.’

“Er komen grachten en een gescheiden rioleringsstelsel. De knip moet het verkeer weren uit de Veldstraat, waar KOBOS is gelegen met zo’n 2.000 leerlingen. We gaan een nieuw subsidiedossier indienen, zodra de plannen definitief zijn. De vernieuwing van de wijk zelf, is voor de volgende legislatuur.”