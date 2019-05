Café De Pajot blaast 100 kaarsjes uit

In Gaasbeek blaast dorpscafé De Pajot dit jaar 100 kaarsjes uit. Het café opende in 1919 en werd daarna van generatie op generatie overgenomen.

Café De Pajot is een begrip in Gaasbeek en omstreken. Het is onder meer bekend van de serie Witse, waar de commissaris in de eerste seizoenen regelmatig een glas kwam drinken. Vorig jaar werd het café - dat uitgeeft op één van de mooiste dorpspleinen van de regio - voor zijn honderdjarig bestaan in een nieuw jasje gestoken. Om het jubileum te vieren geeft uitbaatster Rita een groot eeuwfeest. Dat vindt plaats op 25 mei.