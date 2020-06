Café Dravershof opent zondag om middernacht: 'maar het wordt geen fuif'

Het is een soort van statement, zegt Kris. Vanaf maandag mogen horecazaken opnieuw de deuren open, mits een resem aan veiligheidsmaatregelen en beperkingen zoals het sluitingsuur van 1 uur ’s nachts. Dat Kris zijn café Dravershof in Pepingen dus zondagnacht al wil openen (vanaf middernacht is het officieel maandag) is eerder symbolisch. “Wij zijn er helemaal klaar voor en staan te popelen om opnieuw te beginnen. Dat willen we tonen,” legt hij uit.

Kris zegt stellig zich aan de veiligheidsmaatregelen te houden. “Het is niet de bedoeling hier een openingsfuif te geven. Ik heb 48 zitplaatsen en zoveel mensen mogen hier dus binnen. Geen man meer.”