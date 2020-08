Café Rio moet twee maanden deuren sluiten

De uitbater hield bij hoog en laag vol dat de coronamaatregelen wel degelijk gerespecteerd worden, maar op Facebook circuleren filmpjes die dat tegenspreken. “Het mondmasker werd niet of niet correct gedragen door het personeel en de klanten, de anderhalve meter afstand werd niet gerespecteerd en er werd zelfs gedanst zoals op de filmpjes te zien is”, legt Bonte uit. “Een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet. Ook het sluitingsuur werd niet gerespecteerd.

Twee maanden sluiten is een drastische beslissing. "Het gaat dan ook om drastische overtredingen. Tijdens de hoorzitting bleek dat de uitbaters alles verbloemen en dat het steeds de fout is van iemand anders: de klanten, de politie, de regering... We kunnen niet anders dan streng optreden. Het is duidelijk dat ze zich momenteel niet bewust zijn van welke risico’s ze nemen", aldus Bonte. De Vilvoordse burgemeester laat wel nog een opening. Als de uitbaters tegen dan een duidelijk plan voorleggen om de corona-richtlijnen wel op te volgen is een vroegtijdige heropening vanaf 18 september mogelijk.

Het café dat Bonte liet sluiten in Koningslo, mag intussen opnieuw open. De uitbater van Mutsaert Pub stelde zelf voor om tot eind augustus enkel op woensdag te openen en maar maximum 30 klanten toe te laten. De eigenaar is zelf ook vragende partij dat we daar de nodige controle op zouden uitoefenen.