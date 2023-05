Café terug open na allesverwoestende brand: “Dankzij steun van vele vrijwilligers”

Café Het Schippershof aan de Vaartdijk in Nieuwenrode heropent morgen de deuren. Dat is minder dan vier maanden na de allesverwoestende brand in de nacht van vrijdag op zaterdag 11 februari. “Maar we gaan er weer helemaal voor. Dankzij de hulp van zoveel mensen, kunnen we trots heropenen. We zijn iedereen ontzettend dankbaar”, zeggen uitbaters Wendy en Kurt.

Wendy Heylens (37) en Kurt Debakker (38) zijn ontzettend blij dat ze zo snel hun café kunnen heropenen. “Heel het dorp hielp ons om terug te kunnen heropenen”, vertelt Wendy. “Meteen na de brand kregen we materiële steun, want we hadden werkelijk niets meer. Geen kledij, geen speelgoed meer voor onze kinderen en ook letterlijk geen dak meer boven ons hoofd. We konden maar net op tijd ontsnappen uit het brandende huis.”

Er kwam ook een grote benefietactie. Die bracht liefst 13.400 euro op. Wendy en Kurt kijken er net als de klanten al naar uit. “We hebben van de opbouwwerken gebruik gemaakt om in de tuin ook een zomerbar en een speeltuin te installeren”, vertelt Wendy. “De klanten zullen binnenkort ook opnieuw kunnen genieten van den sjak. Dat is een traditioneel eetfestijn met paardensteak. We zijn ervoor gekend in de streek.”