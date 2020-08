Café twee weken dicht nadat het opnieuw maatregelen overtreedt

Een café in Sint-Pieters-Leeuw moet twee weken de deuren sluiten omdat het zich niet heeft gehouden aan de coronamaatregelen. Het café kreeg eerder al schriftelijke verwittiging van burgemeester Luc Deconinck (N-VA). Nog zes andere horecazaken en een nachtwinkel in de Zennevallei riskeren een sluiting als ze zich bij een volgende controle niet houden aan de maatregelen.

De politiezone Zennevallei (Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw) heeft dinsdag met agenten in burger een grote controleactie gehouden in horecazaken om na te gaan of de coronamaatregelen goed werden nageleefd. Verschillende uitbaters, maar ook klanten, kregen een proces-verbaal omdat ze zich niet aan de regels hielden. In drie cafés werden inbreuken vastgesteld. Een café uit Sint-Pieters-Leeuw moet twee weken dicht omdat het voor de tweede keer in een week de regels overtrad.

Zeven andere zaken kregen een verwittiging en zullen bij een volgende inbreuk ook de deuren tijdelijk moeten sluiten. De voornaamste inbreuken waren het niet of niet correct dragen van een mondmasker door het zaalpersoneel en het zonder geldige reden verlaten van de zitplaats door klanten. “Het ging bijvoorbeeld om mensen die stonden te dansen of op bingokasten aan het spelen waren”, aldus politiewoordvoerder Jeroen Beke Smets. “Verschillende processen-verbaal werden opgesteld. Daarnaast kregen twee horeca-uitbaters een eerste schriftelijke waarschuwing met het oog op een tijdelijke sluiting van hun zaak bij een eventuele volgende inbreuk."

De politie laat weten dat er nog gelijkaardige controles volgen. “Omdat iedere inbreuk op de maatregelen die door de overheid opgelegd worden een risico vormt tot verdere verspreiding van het coronavirus, zullen de volgende geplande acties in burger zich niet enkel richten op horecazaken. Ook rond bijvoorbeeld handelszaken en de gebieden waar een draagplicht van het mondmasker geldt, zal de politiezone Zennevallei de komende weken in burger patrouilleren.”