Cafébaas Steven trekt met een volle auto naar de grens met Oekraïne: "Doodnormaal om dit te doen"

De oorlog in Oekraïne brengt ook in onze regio een golf van solidariteit op gang. In de Ternatse deelgemeente Sint-Katherina-Lombeek bijvoorbeeld vertrekt zondag een hulpkonvooi naar de grens tussen Polen en Oekraïne. Het initiatief gaat uit van Steven De Loof, de uitbater van een plaatselijk café. Steven vertrekt met de auto die volgeladen zal zijn met goederen die mensen al naar zijn café brachten.

We kunnen Steven De Loof, uitbater van café Nachtmis in Sint-Katherina-Lombeek nog net even spreken voor hij winterbanden op zijn auto gaat zetten. Die zal hij wellicht nodig hebben op zijn tocht naar de Pools-Oekraïense grens. Steven neemt voedsel en toiletartikelen mee, allemaal goederen die klanten naar het café brachten. Ter plaatse wil hij kijken of hij in een vluchtelingencentrum kan helpen. Ook bestaat de mogelijkheid dat de cafébaas vluchtelingen naar Duitsland brengt of meeneemt naar België.

Steven gaat niet alleen helpen, de reis betekent voor hem ook een investering, want zijn café zal minder open zijn en dat betekent ook minder inkomsten. “Maar ik vind het doodnormaal om dit te doen.”