Cafébazin steelt meer dan 20.000 euro van klanten

De cafébazin van De Meiboom in Sint-Katherina-Lombeek, bij Ternat, heeft in een brief aan haar klanten toegegeven dat ze meer dan 20.000 euro uit de spaarkas heeft gestolen. De politie onderzoekt de zaak.

Eind vorig jaar moest het geld uit de spaarkas van café De Meiboom uitbetaald worden aan de klanten. Maar dat gebeurde niet, het café sloot onverwacht enkele dagen de deuren. Een maand later wachten klanten nog altijd op hun geld. Vraag is of ze dat nog gaan terugzien, want in een brief aan haar klanten zegt de cafébazin dat ze het geld uit de spaarkas gebruikt heeft om haar eigen schulden mee te betalen.

"Mijn daden zijn 1.000 keer niet goed te keuren", staat te lezen in de brief. "Soms doe je uit nood en geldgebrek stomme dingen. Wat ik gedaan heb is zeker niet goed te praten, maar ik ga mij 1.000 procent inzetten om jullie tot de laatste cent terug te betalen. Nogmaals, het is mijn schuld. Bij deze bied ik mijn excuses aan. Het is jullie geld en ik had daar moeten afblijven.”

Een tiental mensen hebben zich intussen gemeld bij de politie. Ze hebben ook een advocaat in de arm genomen. De politie is intussen een onderzoek gestart naar de cafébazin. Volgens sommigen zou de vrouw het faillissement aanvragen, maar zelf ontkent ze dat. Volgens haar is café De Meiboom momenteel dicht door gezondheidsproblemen.