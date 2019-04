Calvariebergkapel wordt ontwijd

De Calvariebergkapel in Londerzeel wordt ontwijd. De gemeente heeft het licht op groen gezet, maar het is de bisschop die de eindbeslissing neemt. Londerzeel wil de kapel gebruiken voor soco-culturele activiteiten.

De Calvariebergkapel werd gebouwd ron 1515 en was het einde van een Kruisweg die van aan de Sint-Kristoffelkerk door de gemeente tot aan de kapel liep. Daardoor was de plek eeuwenlang een populaire bedevaartsplaats, maar die traditie is intussen in vergetelheid geraakt.

Londerzeel heeft duidelijk plannen met de kapel. De gemeente wil er huiskamerconcerten of tentoonstellingen organiseren en een ontmoetingsplaats voor de buurt van maken. Voor de andere kerken in Londerzeel legt de gemeenten momenteel de laatste hand aan een kerkbeleidsplan.