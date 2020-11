Camera’s tegen sluikstorten op parking Peutie

De snelwegparking in Peutie bij Vilvoorde is al jarenlang een hotspot voor sluikstorters. “De snelwegparking in Peutie is inderdaad al langer een probleem.”, zeggen Kurt Ryon, burgemeester van Steenokkerzeel en Katrien Vaes, schepen van Openbare Werken in Vilvoorde. “Daar willen we nu komaf mee maken en we zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking met Mooimakers de manier is om dat voor mekaar te krijgen.” Begin november werden op de parking mobiele camera’s geplaatst. “In oktober werd er een nulmeting gedaan. De hoeveelheid afval die toen op de snelwegparking van Peutie werd opgehaald, zal als maatstaf dienen om de evolutie en de efficiëntie van de mobiele camera’s op te meten”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Het Agentschap Wegen en Verkeer stelt de parking langs de E19 in Peutie ter beschikking om voor deze actie van Mooimakers, camera’s en bijhorende borden te plaatsen om sluikstorten en zwerfvuil tegen te gaan. Samen hopen we op een goed resultaat waarbij een verschil merkbaar zal zijn.” De mobiele camera’s zullen er minstens vier maanden blijven hangen. Als het project goede resultaten boekt, dan komen er wellicht permanente camera’s.